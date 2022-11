El entranador argentino Gerardo el Tata Martino, director técnico de la selección mexicana, alborotó el avispero del debate al poner a Santiago Giménez al borde del descarte de la lista definitiva de los 26 futbolistas que convocará para participar en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Para Gerardo el Tata Martino, Santiago Giménez es la última opción de centro delantero porque considera que tienen más jerarquía Raúl Jiménez, Henry Martín y Rogelio Funes Moriy por su argumento de que ha tenido pocos minutos de juego con su equipo el Feyenoord a pesar de su destacada producción goleadora.

Santiago Giménez sabe que es la última opción para Gerardo el Tata Martino y que podria perderse el Mundial Qatar 2022 cuando se publique la lista definitiva, pero lo toma con tranquilidad. "Yo estoy muy agradecido porque me han dado la posibilidad de defender la playera de México. Estamos muy agradecidos, nuestra familia y todos, y para nada sería algo injusto, al final de cuentas la decisión que toque la vamos a acatar de la mejor manera, porque no me parece ni siquiera injusto a lo que le parezca mejor al director tecnico para la selección al final de cuentas todos los mexicanos apuntamos a que México gane".

En entrevista para el diario Récord, Santiago Giménez compartió que meses atrás le pidió a Gerardo Martino su opinión sobre su fichaje con el Feyenoord. “Ésa fue una de las pláticas que tuvimos con el Tata, sinceramente me dio su punto de vista, no es que me haya dicho vete o me haya dicho quédate, simplemente me dejó decidir con el corazón y que con el apoyo de mi familia tomara mi propia decisión. Sabía que la decisión que tomaría, que fuera irme al Feyenoord, iba a ser la correcta. Tomé la decisión de venir y sé que fue la decisión que debí haber tomado porque lo estoy disfrutando muchísimo".

Jiménez o Giménez a Qatar 2022

Mientras se han escuchado voces que piden que Raúl Jiménez sea honesto si no se siente en óptimas condiciones para asistir a la Copa del Mundo, Santiago Giménez le deseó una pronta recuperación a su compañero sin importar que eso signifique que se quede sin un lugar de Qatar 2022.