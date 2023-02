En la rueda de prensa que convocó este martes para exponer los lineamientos para la reestructuración del futbol mexicano, el presidente de la FMF Yon de Luisa ensayó también una suerte de mea culpa sobre los errores cometidos en el proceso que llevó al fracaso de la Selección en el Mundial de Qatar.

Sin embargo, fue muy tibio y algo impreciso para poner sobre la mesa los desaciertos dirigenciales. En cambio, fue tajante y contundente para trasladar, sin mencionarlo de manera directa, buena parte del fracaso a la figura de Gerardo Tata Martino, tanto a nivel de manejo de grupo como en el orden táctico.

"Nos faltó contar con un cuerpo técnico que conozca en profundidad al jugador mexicano, que se involucre con ellos y que provoque la confianza entre las dos partes. Nos faltó evitar especular en partidos decisivos y evitar utilizar alternativas sin ensayos probados, renunciando a las posturas trabajadas", dijo para terminar de echar tierra al entrenador argentino.

Martino no tardó en hacerse eco de esas declaraciones. Fue el periodista de Fox Sports Rubén Rodríguez quien reveló en La Última Palabra cuál fue su reacción. “Es momento de una reseteada y de oídos sordos”, contó que le dijo Tata luego del intento de Yon de Luisa de dejarlo como máximo responsable del fracaso mundialista.

El periodista que siguió de cerca al Tri durante su corta estadía en Qatar hizo además una valoración personal de lo expresado por el presidente de la FMF: “Hay nula autocrítica, echarle culpa y la bolita al que ya no está, me parece bajo. Es increíble que no asuman sus responsabilidades, el Presidente de la FMF nunca hace nada", señaló.