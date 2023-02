Cruz Azul escogió a Ricardo Ferretti como su nuevo entrenador y se espera que este mismo jueves Tuca firme el contrato que lo vinculará a la institución por tres temporadas, pero con la urgencia de contribuir cuanto antes a que el equipo deje el fondo de las posiciones y logre al menos clasificar al Repechaje en el Clausura 2023 de la Liga MX.

Si bien su paso por Bravos de Juárez no fue bueno, Ferretti es un entrenador que da garantías y no en vano es el más ganador del futbol mexicano en la actualidad, con un total de 15 títulos. Tal es así que en el primer análisis que se realizó sobre su designación en el programa La Última Palabra, de Fox Sports, hubo buenos augurios para La Máquina.

"Va a triunfar, es lo que necesitaba Cruz Azul. Un técnico con orden, con jerarquía, con carácter y disciplina. Un técnico que se responsabilice de lo que hace tanto dentro como fuera de la cancha", manifestó el periodista Rubén Rodríguez. Y agregó: “Si mañana firma contrato, me imagino que ya lo habló, no va a venir en vano. Me imagino que él ya habló de qué va a hacer, qué no va a hacer, hasta dónde va a tener jerarquía, esto ya está hablado”.

Este mismo miércoles, Cruz Azul estará recibiendo al Atlas por el partido que tiene pendiente de la séptima jornada y Joaquín Moreno volverá a estar en el banquillo como técnico interino. Se espera que el prmer partido del Tuca al frente del equipo sea entonces el del próximo 25 de febrero, por la novena jornada y ante su exequipo Bravos de Juárez.