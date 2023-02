El otrora director de selecciones nacionales considera que no se analizan las cualidades ni la idiosincracia de los jugadores mexicanos para la toma de decisiones.

Con la intención de superar los fracasos de la selección mexicana en sus diferentes categorías, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, anunciaron cambios que deben propiciar una mejora en el futbol mexicano.

En cuanto a los anuncios de Yon de Luisa, lo más destacado fue la instauración del Comité de Selecciones Nacionales y el establecimiento de la Direción de Selecciones Nacionales, pero ambas entidades han generado diversas críticas como la de Néstor de la Torre, quien años atrás ejerció el cargo de director de selecciones nacionales.

Néstor de la Torre criticó que el Comité de Selecciones Nacionales tenga prioridades económicas sobre las deportivas: "Queramos o no, son los dueños y son empresarios, y hay un interés económico; por supuesto que en el futbol debe haber un interés económico porque hay inversiones, pero de ahí a que todo pase por parte económica sin pensar en cuestión futbolística, siempre he comentado que lo deportivo nos va a dar lo económico, si está bien el futbol si la generación genera expectativa y da buenos resultados. Ellos piensan que primero va lo económico... Si hacen un consejo realmente de gente experimentada en el futbol, principalmente analizando cuáles son las características y cualidades de los jugadores mexicanos, de la idiosincracia de los futbolistas mexicanos para tratar de determinar un sistema futbolístico, un estilo, una filosofía futbolística, con sus variantes ofensivas y defensivas, su metodología de entrenamiento para que desde los 13 años las selecciones jueguen todas igual".

En entrevista para Fox Sports, respecto al nombramiento del nuevo director técnico de la selección mexicana, Néstor de la Torre lamentó que la Federación Mexicana de Futbol no tenga lineamientos propios y se ajuste a las formas que tenga el elegido en turno: "Vamos a buscar un entrenador y ahora el entrenador en turno va a venir a poner las políticas, los estilos, las formas, si le gustan los jugadores jóvenes, si le gustan los viejos, si le gusta la prensa, si lo dejan hasta te dice cómo cortes el pasto del campo, y volver a empezar"

El futbol mexicano no debe copiar a otras ligas

Ante las propuestas de Mikel Arriola como la de tener un campeón por puntos y darle un premio como hace la MLS con el Supporters' Shield, Néstor de la Torre consideró que en el fubol mexicano "nunca hemos tenido identidad porque no nos hemos puesto claros en lo que es mejor para el futbol mexicano al tropicalizar las reglas, las políticas y los valores que pueden tener. México es un país muy especial por todas las cosas. El futbol no puede estar exento. México puede sacar cosas buenas de otras ligas, pero hasta ahí, no hay que copiar".