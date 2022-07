El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, y la Selección Mexicana sigue dejando más dudas que certezas en cuanto a rendimiento colectivo e individual de los convocados por Gerardo Martino. Uno de los grandes motivos por los que el entrenador argentino fue, es y será criticado es por no tener en cuenta a Javier Hernández, más allá de todas las limitaciones ofensivas que presenta su equipo.

Si bien muchísimas personalidades importantes del futbol mexicano están a favor de un posible retorno de Chicharito al Tri de cara a la cita mundialista, hay otros que no. Un ejemplo de esto es Carlos Hermosillo, leyenda absoluta del conjunto nacional e ídolo del América y Cruz Azul. Según su visión, el atacante de Los Angeles Galaxy no solucionaría los problemas que tiene el Tata...

"Chicharito efectivamente es un jugador que ha tenido una carrera brillantísima, pero no busquemos salvadores donde no hay salvadores. No se nos olvide que está en la MLS. Que sí, que algunos equipos son muy buenos, que ya nos ganaron la Concachampions, sí, sí, sí, sí, sí, pero hay que voltear bien a la liga (MX) y hay que ver, hay que ver el futbol", apuntó con contundencia para W Deportes.

Cabe resaltar que los suplentes de Raúl Jiménez se desempeñan en la Liga MX: Rogelio Funes Mori (Monterrey), Henry Martín (América) y Santiago Giménez (Cruz Azul). Entre los tres pelearán por, seguramente, dos lugares, por lo que no hay sitio aquí para Chicharito Hernández tal como explicó Hermosillo.

Además, el exdelantero arpovechó para tundir ferozmente a Rodolfo Pizarro, quien no rindió a la altura de las expectativas en la Major League Soccer: "Yo por ejemplo aquí, veo al equipo del Miami y es vergonzoso ir a ver un partido, vergonzoso, el nivel futbolístico es tan malo, nada más hay que voltear a ver a Pizarro". Está claro que tampoco quiere verlo en el Mundial...