La Selección Mexicana recibió numerosas críticas por sus últimos rendimientos y resultados, algo que por supuesto, le causó también muchos problemas a Gerardo Martino, de quien se especuló varias veces sobre una posible salida del cargo. Finalmente, el Tri sacó boleto para el Mundial de Qatar 2022, en unas Eliminatorias Concacaf más difíciles de lo que se esperaba. Sin embargo, el pesimismo continúa en algunos sectores de cara a la gran cita.

No obstante, Gerardo Martino recibió en las últimas horas el apoyo de una personalidad muy destacada, como lo es Bora Milutinovic. El experimentado entrenador serbio cuenta con la particularidad de haber dirigido en cinco Mundiales, y con cinco países diferentes: México en 1986, Costa Rica en 1990, Estados Unidos en 1994, Nigeria en 1998 y China en 2002. Asimismo, conoce bien el banquillo del Tri, ya que tuvo dos etapas y se dio el lujo de alcanzar el famoso “quinto partido”.

Milutinovic fue consultado respecto al momento que atraviesa la Selección Mexicana, pero no se dejó llevar por el pesimismo extendido a gran parte de la afición: “Eso no es nada nuevo; cuando no hay resultados los entrenadores son criticados, pero hay que tener confianza en el entrenador y seguir adelante”, reflexionó. Además, el serbio señaló que “sufrir en la Eliminatoria es algo normal”, además de reconocer el crecimiento de Estados Unidos y Canadá en los últimos años.

Por otro lado, Milutinovic no coincide con el objetivo del quinto partido, y considera: “México debe prepararse de la mejor manera, porque con esfuerzo e inteligencia puedes conseguir algo más que un quinto partido. No deben pensar en el quinto juego, mejor deben pensar en jugar cómo se debe y recordar que lo único que cuenta es la próxima acción. México ya ha jugado cinco partidos, deben pensar en un sexto y ser mejores que el equipo de 1986”.

La campaña del Tri en 1986

En 1986, Milutinovic dirigió a la Selección Mexicana en el Mundial del que fue anfitrión. El Tri formó parte del grupo B, junto a Paraguay, Bélgica e Irak, y acabó en el primer lugar del mismo: venció 2-1 a Bélgica, igualó 1-1 ante Paraguay y derrotó por la mínima a Irak. Luego, en octavos de final, México se impuso 2-0 ante Bulgaria gracias a los goles de Manuel Negrete y Raúl Servín. Ya en cuartos de final, fue derrota por penales ante Alemania Federal, quien perdería el último partido ante la Argentina de Diego Armando Maradona.