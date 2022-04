El entorno de la Selección Mexicana no ha dejado de ser criticado en diversos procesos rumbo al Mundial, pero esto se incrementó desde que, en 2006, Ricardo Antonio La Volpe decidiera dejar a Cuauhtémoc Blanco y no llevarlo a la Copa del Mundo, pues en aquel entonces se presumió en diversos medios mexicanos, que había trascendido que la decisión no habría sido meramente del cuerpo técnico, sino también incluyeron al vestidor, pero hasta la fecha no se ha confirmado.

Esto ha provocado que los futbolistas del Tri tomen protagonismo e incluso sobre el entrenador y los propios eventos a los que asisten, algo que al legendario Oswaldo Sánchez no le agrada del todo, pues para él debería ser prioridad lo que hagan dentro del campo, no precisamente fuera de él. De acuerdo al ex arquero de las Chivas de Guadalajara, en el interior de la escuadra mexicana se ha caído en los excesos.

En entrevista para el canal de YouTube de Antonio de Valdés, el Campeón con Santos Laguna, dio a conocer que está en descontento por la actitud que ahora tienen los nuevos seleccionados, pues asegura que no están priorizando el futbol, sino su imagen, y eso los distrae en demasía de sus obligaciones dentro del campo. De acuerdo a Sánchez, de ahí partiría la crisis que está viviendo el conjunto de Gerardo “Tata” Martino.

“Yo sí creo en los procesos y me da mucha tristeza que seamos Campeones del Mundo Sub 17 y campeones olímpicos y que no podamos consolidad algo grande en selección mayor. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con los futbolistas de hoy en día? Y lo digo con todo respeto, están más preocupados por el cortecito de cabello, que los tatuajes, que el carrote, que las viejotas”, señaló el ex cancerbero mundialista.

Oswaldo confesó que estas nuevas generaciones abusan de los reflectores y el poder adquisitivo que tienen, pues en su caso la situación fue totalmente distinta. El conductor de televisión dio a conocer que él sabía perfecto cuando podía enfiestarse y cuando tenía que resguardarse para dar el cien por ciento: “Sabía en qué momento podía desvelarme, tomarme mis copas, hacer pachanga. Creo que todo se puede hacer en esta vida, pero debemos encontrar el tiempo para las cosas”.