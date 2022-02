En el Estadio Azteca, la Selección Nacional de México volvió a sufrir para quedarse con los tres puntos debido a que tuvo que trabajar para llevarse los tres puntos ante Panamá. Por otro lado, tras la anotación el Tata Martino recibió un fuerte apoyo de Raúl Jiménez, quien anotó el 1-0 final.

El timonel nacional respira ya que pudo sacar otros tres puntos como local luego de haber igualado en cero ante Costa Rica. Y no es una victoria más, ya que para el argentino la victoria era clava porque se hablaba de su salida sino lograba superar a la Marea Roja en el Coloso de Santa Úrsula.

Es más, al termino de la primera mitad, el poco público que pudo acceder al estadio Azteca no dudó en abuchear y silbar a todo el seleccionado que se iba con la cabeza abajo al vestuario. Y no era para menos debido a que no había hecho nada el Tri en los primeros 45 minutos.

Sin embargo, en la segunda mitad, Diego Lainez pudo inventar un penal y Raúl Jiménez lo pudo cambiar por gol para el 1-0 final. A su vez, para el atacante de Wolverhampton no fue un festejo más ya que, tras gritarlo con sus compañeros, fue directamente a abrazar al Tata Martino en una muestra clara de apoyo para el técnico argentino.