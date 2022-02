En el Estadio Azteca, México volvió a la victoria luego de que haya ganado 1-0 a Panamá en una nueva jornada del Octagonal Final de las Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Qatar 2022. Raúl Jiménez anotó el único gol del encuentro desde el punto penal.

A este encuentro, el Tri venía de igualar sin goles antes Costa Rica, mientras que Panamá había superado por 2-1 a Jamaica. Por otra parte, en la noche de hoy se vio a una selección nacional muy apagada, sin ideas para llegar a la portería rival y sin carácter por parte sus principales figuras para por lo menos llevarse por delante a los rivales.

La primera mitad México no generó peligro. Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Alexis Vega no hicieron mucho para inquietar a Luis Mejía. Es más, Panamá inquietó a Guillermo Ochoa con algunos tiros. Sin embargo, el atacante de Wolves tuvo las más claras en su pie, pero esto no quitó el descontento de los fanáticos, quienes se hicieron escuchar su descontento a pesar de ser pocos en el Azteca.

La segunda mitad, el Tri comenzó un poco más vertical, pero la más clara la tuvo la Marea Roja ya que Ochoa tuvo que actuar para sacar un baló con el rostro. Por otro lado, tras la lesión del Chucky Lozano, Tecatito Corona, Julián Araujo y Diego Lainez ingresaron y cambiaron la imagen en la banda derecha, por lo que se generaron espacios para que Vega o Jiménez tengan jugadas claras.

Por otra parte, cerca de los 80 minutos, Factor Lainez logró tener un balón dentro del área y pudo inventar un penal, que tranquilamente pudo no se cobrado. A pesar de esto, Raúl Jiménez se hizo cargo de la pena máxima y lo cruzo tiro para poner el 1-0 final.

De esta manera, México cierra esta triple jornada tercer con 19 unidades, mientras que Panamá es cuarto con 18 puntos. Por otro lado, en la próxima jornada el seleccionado de Gerardo Martino enfrentará a Estados Unidos.