La Selección Mexicana regresa la próxima semana a la actividad del Octagonal Final de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 y para los encuentros ante Jamaica, Costa Rica y Panamá, Gerardo Martino llamó a un total de 30 jugadores, de los cuales, seis fueron laterales, una posición en la que, en los últimos partidos, el Tricolor adoleció.

Los partidos frente a Estados Unidos y Canadá evidenciaron que los llamados en ese momento no vivían su mejor nivel, cosa que no resultó indiferente para el Tata, quien dentro de las cosas que ya no está dispuesto a permitir, es justamente ese decremento en el desempeño de sus futbolistas, sobre todo ahora que tiene un grupo definido de 30 que pretende delinear de aquí a finales de año.

A razón de eso, Martino llamó a tres laterales derechos; Luis Rodríguez y Jorge Sánchez los habituales, mientras que Julián Araujo fue considerado por primera vez en eliminatorias. En la lateral izquierda convocó a Jesús Gallardo, quien es uno de sus elementos de mayor confianza; además del regreso de Gerardo Arteaga y la presencia de Osvaldo Rodríguez.

Se espera que, durante los próximos encuentros, Martino observe a los jugadores en cuestión para evaluar el desempeño de cada uno de ellos a fin de perfilar a los mejores y comenzarlos a tomar en cuenta como sus titulares. De entrada, ese privilegio lo tendrían Jorge Sánchez y Jesús Gallardo, pero todo podría cambiar conforme a sus actuaciones.

Dicho esto, la competencia en esta zona seguramente será una de las más peleadas y eso forzará a que ninguno de los implicados pueda darse el lujo de aflojar el paso porque el más mínimo bajón de juego podría significarles quedarse fuera de una hipotética Copa del Mundo dentro de unos meses.