El entrenador de México tiene en su lista a tres jugadores que todo indica no faltarán en el Mundial, a pesar de no estar convocados

Después de que se diera la lista de 38 convocados para los duelos de preparación, así como Nations League, la Selección Mexicana comandada por Gerardo “Tata” Martino tiene una dura tarea por delante y es decidir quiénes serán los elegidos para asistir a la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde todos buscan un lugar, y las apuestas se dividen sobre quiénes son los idóneos para representar a México.

Pero al parecer esta lista no definiría del todo los que serían invitados a esta justa mundialista, pues de acuerdo a Récord hay cuatro elementos que seguirán siendo tomados en cuenta por el entrenador sudamericano a pesar de que no fueron parte de esta lista, como es el caso del jugador del Napoli, Hirving “Chucky” Lozano, quien no pudo estar por tener una cirugía de hombro pendiente, pero es de los jugadores que sí o sí irá a Qatar a menos que sucediera una verdadera tragedia.

Otros en la lista de dicho medio son Rogelio Funes Mori, quién se encuentra en plena recuperación de diversas lesiones, pero las cuáles no han mermado el deseo de Martino de contar con él para la Copa del Mundo, mismo caso que el del futbolista Carlos Rodríguez, quien viene saliendo de una lesión complicada, pero que sigue estando en la mente del timonel argentino, pues desde un inicio de su gestión los ha contemplado.

Mientras los jugadores que estarían prácticamente descartados serían Javier “Chicharito” Hernández, Carlos “Titán” Salcedo, Luis “Chaka” Rodríguez, JDS, Víctor 'Pocho' Guzmán, Miguel Layún, Diego Reyes y Fernando Navarro, los cuáles fueron en su momento parte importante del proceso de Martino, pero terminó por desechar por diversos motivos, entre ellos sería la baja de juego, así como cuestiones extra cancha.

Ahora sólo queda esperar quienes serán los elegidos finales para ir a Qatar 2022, pues antes tendrán diversos exámenes con el Tri, ya que tienen tres duelos de preparación a finales de este mes e inicios de junio, así como sus compromisos de Nations League, los que serán parámetros para que se defina la lista final de los futbolistas que elegirá el estratega para noviembre próximo.