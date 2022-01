El joven mediocampista del Arsenal ganó con Luis Pérez la Revelations Cuo con la selección sub 20 antes de debutar en la mayor con Gerardo el Tata Martino.

En paralelo a su proceso de formación dentro de la estructura del Arsenal, el joven mediocampista Marcelo Flores sigue teniendo ante sí, a sus 18 años de edad, la posibilidad de elegir entre tres selecciones nacionales absolutas para jugar: la de México, la de Inglaterra y la de Canadá.

En el año 2021, Marcelo Flores tuvo, además de destacadas participaciones con los equipos sub 18 y sub 23, momentos gratos y sobresalientes con las selecciones mexicanas. Con el Tri sub 20 fue campeón de la Revelations Cup y con la mayor concretó su debut en un partido amistoso ante Chile.

Luis Pérez, el director técnico de la selcción mexicana sub 20, lanzó un gran elogio a Marcelo Flores: "Marcelo ha venido en ascenso, tiene mucho talento y es un proceso el que debe llevar, y ha dado pasos importantes en su club, y es una ilusión verlo y nos hace saber que esta contento con nosotros".

¿Por quién se decidirá Marcelo Flores?

En conferencia de prensa, Luis Pérez, quien fue el entrenador de la selección mexicana sub 20 que ganó la Revelations Cup, subrayó la importancia que tiene en su equipo Marcelo Flores quien fue considerado como el mejor jugador de aquel torneo amistoso.

"Para nosotros es un jugador importante y pensamos en él y creemos que estará con nosotros. Siempre hemos dicho que el que quiera portar la camiseta de la selección la portará y estamos en buenos términos con él", remató el seleccionador del Tri juvenil Luis Pérez.