Todo parece indicar que la edad e inexperiencia han provocado que el jugador Marcelo Flores haga oídos sordos ante la reciente respuesta que recibió por parte de Gerardo “Tata” Martino, quien se mostró molesto por la condición del futbolista para decidirse por México y no por Canadá, pues aseguró que se irá con el equipo que lo lleve a la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022.

Y es que en esta ocasión el futbolista insiste en querer ir al Mundial que se celebrará en noviembre de este año: “Quiero llegar a la Copa del Mundo antes de cumplir 19 años. Mi cumpleaños es en octubre, por lo que la Copa del Mundo será el mes siguiente, así que quiero estar involucrado en el equipo de la Copa del Mundo y debutar con el Arsenal antes de esa fecha”, indicó en entrevista para el medio inglés, Football London.

Para el estratega de la Selección Mexicana se le hico algo inaceptable que Flores estuviera condicionando portar los colores de un país a lo que le pueda dar este, y fue contundente en que el equipo no tiene por qué darle nada a los futbolistas para convencerlos de quedarse, sino todo lo contrario, pues estos deben de ganarse el puesto en el equipo tricolor, aseguró hace una semana el timonel sudamericano.

“Eso no es bueno, tampoco es buena la especulación de que jugará con la Selección que lo llevará al Mundial. Primero debe consolidarse, tener claro para qué selección va a jugar y no especular que jugaría para una selección que lo lleve al Mundial. Es difícil decir cuáles son las posibilidades para él, lo que no me parece lógico es que su decisión esté sujeta a qué selección le garantiza un Mundial”, declaró el ‘Tata’ en conferencia de prensa.

Marcelo también aprovechó para señalar a dicho medio británico que tiene el sueño y deseo de debutar antes de cumplir los 19 años de edad con el primer equipo del conjunto del Arsenal, pero reveló que si se llegara a dar con otra escuadra tampoco sería un problema para él: "Hace tiempo que digo que antes de los 19 quiero ser jugador profesional, ya sea aquí en el Arsenal o en otro lado, cedido o permanente".