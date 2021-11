El puesto de Gerardo “Tata” Martino al frente de la Selección Mexicana al parecer no está pasando por su mejor momento, situación que muchos intentan aprovechar para tomar su lugar, pues se sienten más preparados que el timonel argentino para tomar el timón del Tri, el cual está en un muy mal momento tras su desastrosa Eliminatoria de la CONCACAF, rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Prueba de ello es el ex jugador, Mario Carrillo, quien a pesar de llevar varios años sin dirigir de manera profesional y estar como comentarista, reveló a ESPN que cuenta con las credenciales necesarias para ser el entrenador de cualquier equipo que le pongan en frente, pues se ha preparado como ninguno.

“Yon de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, me conoce a la perfección, eran mis directivos en el América. Tengo dos copas del mundo. Estoy preparado para dirigir cualquier equipo del mundo. Tengo 18 campeonatos desde que comencé a dirigir, ocho como auxiliar y tres como primer técnico”.

Por todo esto, Carrillo, quien fuera Campeón con el América en 2005 señaló que su experiencia nadie puede igualarla: “Me fui cuatro años a Europa. Fui a ver a Bielsa, a Guardiola y pagué mis boletos para ver a los mejores entrenadores del mundo. En el futbol mexicano me fue bastante bien. Podría dirigir desde la Liga de Expansión hasta el que me digas, porque gracias a ESPN transmito las ligas del mundo y veo a los entrenadores que hay y me siento preparado para dirigir cualquier equipo”.

Carrillo tiene entre sus logros haber sido parte del equipo tricolor que dirigió Manuel Lapuente para la Copa del Mundo en Francia 1998. Así como el mundial de Sudáfrica en 2010 con Javier Aguirre, mientras que en su carrera como timonel de la Liga MX, estuvo al frente de los azulcremas, Puebla, Cruz Azul, Tigres y los Pumas de la Universidad.