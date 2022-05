Martino, sobre Chicharito: "Una reunión con él, no genera un compromiso para convocarlo"

La Selección Mexicana disputará un compromiso amistoso contra Nigeria este sábado 28 de mayo, en el marco de la gira por Estados Unidos previa a la Liga de Naciones. Gerardo Martino hizo un repaso por los temas más importantes de la actualidad del Tri, siendo la posible convocatoria de Javier Hernández uno de los puntos más importantes de su intervención.

El Tata confirmó haber tenido una reunión con Chicharito, como se dio a conocer en los últimos días. Sin embargo, el estratega argentino dejó claro que el encuentro con el delantero del LA Galaxy no representa un compromiso para convocarlo al Tri en los meses previos a su participación en el Mundial Qatar 2022, como se ha especulado tras dicho encuentro.

"Es cierto lo que dijo Javier, de que tuvimos una comunicación, seguramente queda otra por tener. Me junto con el futbolista lo escucho y lo que hacemos es juntarnos sin problema, si la reunión genera un tipo de compromiso hoy tendríamos 70 jugadores en la selección, la tenemos y no significa nada...", dijo Martino en la conferencia de prensa de cara al amistoso ante Nigeria.

El estratega, además, aseguró que no le cierra la puerta a Chicharito ni a otros jugadores que pueden jugar con el Tri. "Lo normal es que no suceda, porque tampoco le podemos cerrar las puertas a los jugadores que estén en buen momento, charlas con Chicharito, no significa que asuma ningún grado de compromiso", explicó el Tata.

¿Qué dijo sobre Nigeria?

Martino, además, considera que aunque no enfrentarán a un equipo africano en el Grupo C de la Copa del Mundo, Nigeria representa una gran prueba para sus dirigidos. En ese sentido, el Tata asegura que el amistoso le ayudará a mejorar cuestiones del funcionamiento del Tri en el inicio de esta gira por Estados Unidos.

"No siempre uno puede lograr jugar con rivales que quieres simular, como serían los que nosotros desearíamos enfrentar en cada uno de los partidos que tenemos de aquí hasta la Copa del Mundo. Es cierto que no jugamos con ningún africano, pero Nigeria no deja de ser un gran rival y nosotros tenemos muchas cosas que mejorar, independientemente del rival en turno", dijo el DT.