La derrota de la Selección Mexicana, por 3-0 ante Uruguay, caló hondo en la afición y también en el periodismo especializado, que esperaba una mejor respuesta del equipo dirigido por Gerardo Martino. El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y de momento, el Tri no deja buenas sensaciones. La inferioridad vista ante el combinado Charrúa fue evidente y obliga a mejorar.

Tras la derrota, quienes protagonizaron una tensa discusión fueron David Faitelson, analista de ESPN, y Hugo Sánchez. La leyenda del futbol mexicano se mostró muy ofuscado por el papel que mostró la Selección Mexicana: “Hemos estado perdiendo el tiempo muchísimo, porque no estamos viendo evolución. No es nada ilusionante lo que estamos notando, Es preocupante. Si es preocupante, porque hay que esperar hasta que lleguemos a arrastrarnos para llegar a una Copa del Mundo y no tener un funcionamiento de Selección importante", argumentó.

Hugo Sánchez centró sus críticas en Martino, sobre quien considera que “no está capacitado para guiar a la Selección con liderazgo, capacidad, conocimiento, estrategia y sabiduría”. Por su parte, Faitelson le recriminó a Sánchez que hablara solo sobre el entrenador y no de los jugadores: “Nunca hay una crítica hacia los futbolistas. Se les defiende a capa y espada”, a lo que el exReal Madrid insinuó con no querer darle rating al ex periodista de TV Azteca.

"No, no, a mí me vale madre el rating y las redes sociales Hugo y que te quede bien claro. A mí no me importa eso. ¿Por qué nunca puedes hacer una crítica sobre el futbolista? El futbolista también ha sido parte de los fracasos de nuestro juego", cargó David Faitelson contra Hugo Sánchez, para dejar en claro que su crítica a los futbolistas de la Selección Mexicana es sincera y no por rating.

El dato que preocupa al Tri

México llegó al encuentro ante Uruguay con nueve partidos sin perder, pero de esos rivales, sólo Estados Unidos jugará el Mundial de Qatar 2022. En total, de los últimos 20 rivales del Tri, sólo siete fueron mundialistas, y allí el equipo de Gerardo Martino no logró obtener ningún triunfo, por lo que la estadística resulta preocupante a poco para el inicio del gran certamen.