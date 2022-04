Un importante alivio fue el que sintieron tanto la Selección Mexicana como la afición, después de una nueva ajustada y agónica victoria. Esta vez, el Tri sufrió para vencer por la mínima a diferencia a Panamá, pero los tres puntos le permitieron consolidarse en los puestos de clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, no puede negarse que el clima que rodeó a la Selección Mexicana durante las últimas semanas ha sido algo tenso, con el propio presidente de la Federación Yon de Luisa, sin animarse a afirmar si Gerardo Martino seguirá o no en el cargo. Las especulaciones sobre la continuidad del entrenador argentino han sido varias, y el encuentro ante Panamá era trascendental.

También los futbolistas han sido objeto de críticas, ya que el juego colectivo parecía no estar a la altura y algunas individualidades también se mostraban por debajo de lo esperado. Tras la victoria frente a Panamá, uno de los referentes, Memo Ochoa, sacó pecho y resaltó la dificultad de las Eliminatorias: “Parece que ahora resulta que todos los partidos son fáciles y que ganar fuera es sencillo para todos”, afirmó en diálogo con TUDN.

Al parecer, el portero de la Selección Mexicana ha estado atento a las críticas, y aprovechó para responder algunas de ellas, provenientes desde ex jugadores del Tri, hoy comentaristas en dicha señal: “Las cosas no son así, y lo sabe la gente que estuvo en la Selección y trabaja con ustedes, que a veces se les olvida lo que vivieron acá y también cómo la pasaron acá”, lanzó Ochoa ante los comentarios de Oswaldo Sánchez y Moisés Muñoz, ex representantes del combinado nacional.

La respuesta de Oswaldo Sánchez

Tras los dichos de Memo Ochoa, en TUDN supieron rápido que los comentarios iban direccionados hacia Oswaldo Sánchez y Moisés Muñoz. El primero, ex arquero del Tri, no se quedó callado: “Hay una realidad, el primer tiempo desastroso, y hay que decirle. Aunque a muchos jugadores les duela, estamos aquí para analizar y no para echar porras. También sufrimos de vez en cuando, tenemos la experiencia de haber sido mundialistas, pero no estamos para echar porras innecesarias. Tenemos que ser exigentes cuando las cosas no salen. Cuando eres jugados, te sientes atacado", reflexionó.