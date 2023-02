Uno de los más grandes recuerdos que guarda Moisés Muñoz de su carrera como futbolista profesional data del año 2017, cuando le tocó defender la portería de Las Águilas del América en un Mundial de Clubes que los puso cara a cara con el Real Madrid en que brillaba Cristiano Ronaldo.

Moi recordó como todos en el equipo, incluidos los directivos, se disputaban la playera del astro portugués como recuerdo. "Sabía que todos iban a querer su playera, incluso Michael Arroyo lo gritó a todos, 'nadie se acerque, yo le voy a pedir la playera a Cristiano, esa playera es mía'", relató.

Y continuó: "Yo dije pues ni pedo, soy fan del real Madrid y Cristiano era la máxima figura. Chingón si la pudiera tener, pero no hay forma, todos la quieren, yo soy el portero. Olvídate del club, los directivos del club estaban afuera del vestidor esperando, le dieron a los utileros para que Cristiano les firmara playeras del Real Madrid".

Pero en el partido, Moi Muñoz contó con una gran ventaja que le permitió cumplir el objetivo. Tuvo una destacable actuación cuidando los tres postes, al punto que Cristiano se le acercó más de una vez para felicitarlo. En una de esas oportunidades, aprovechó para hacerle el pedido que sería la envidia de todos sus compañeros.

"En una atajada abajo va y me abraza y me dice 'gran atajada arquero'. Estaba por terminar el partido, volteo y él venía caminando hacia mí, me toca el hombre y dije 'chin, ese era el momento para pedirle la playera'. Después una jugada igual, y dije de aquí soy, le dije 'oye Cristiano, cambiamos la playera después del partido y me dice te la mando al vestuario' y se va corriendo, pero eso es muy típico de un jugador y puro chile que te mandan'. Se acabó el juego, Michael Arroyo corrió hacia él y ni le hizo caso", relató con lujo de detalles.

Moi decidió enviar a uno de los utileros del club al vestuario Merengue y al tiempo este regresó con el preciado recuerdo."Llega y me dice 'qué crees, sí te la mandó', y yo pues a huevo, es mi compa. Saliendo del vestidor varios se acercaron a tomarse la foto con él, yo no me puse porque prefería el autógrafo que la foto. Le digo que si me la firmaba y me dijo 'sí, por supuesto arquero', y yo 'ay, sí supo quién era'", concluyó.