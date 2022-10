En septiembre de 2010, apenas unos meses después del Mundial de Sudáfrica, la Selección Mexicana protagonizó uno de los escándalos mediáticos más grandes de la historia. Como la gran mayoría recordará, buena parte del plantel formó parte de una fiesta en el hotel donde se alojaban en Monterrey, y por supuesto hubo mujeres, alcohol y descontrol. Ya pasaron 12 años de este acontecimiento, y recién ahora un involucrado rompió el silencio.

No se trata de alguien que participó de la polémica, sino de alguien que se vio perjudicado por la misma. Néstor de la Torre, quien por aquel entonces fungía como director de la Comisión de Selecciones de México y se vio obligado a renunciar semanas después, platicó en una entrevista con David Medrano y dio detalles sobre el evento realizado por los jugadores del Tri. ¿Qué sucedió?

"¿Qué me pasa en Monterrey? No, no, no se van de desmadre… Meten 26 (mujeres), revisé todas las cámaras. Bueno, no es cierto, 25, porque el otro era travesti. Entonces vi todo, vi todo. Le hablé por teléfono a (Carlos) Vela y le dije: ´hiciste esto, estos hicieron este tipo de faltas, esto hiciste tú. Vas a estar castigado´. Yo hablé con todos", explicó el exdirectivo.

Luego de ganarle a Colombia en un amistoso, los futbolistas vieron como buena idea distraerse en el hotel y llevaron a cabo este plan que terminó saliendo muy mal. Néstor agregó: "Fueron 16 jugadores a la fiesta. ¿Si me consultaron? Nada, yo me enteré (después). Llegamos a las ocho y media a México, llego a mi oficina y ya me tenían los periódicos. Empiezo a leerlos y empiezo a ver. Había gente que me decía ‘no fui’, a ver güey, vi las cámaras".

Hay que recordar que Carlos Vela y Efraín Juárez recibieron una suspensión de 6 meses; mientras que el resto de involucrados (Chicharito, Rafa Márquez y Ochoa, entre otros) fueron multados económicamente. Por si fuera poco, Néstor de la Torre casi deja en evidencia a un elemento: "Hubo una persona que jugaba en el extranjero que me preguntó ‘Oye, ¿hay cámaras en el baño?’". Por supuesto, no reveló su nombre ni tampoco comentó por qué estaba tan preocupado...