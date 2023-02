Alejandro Zendejas, convocado a la última serie de partidos amistosos que disputó la Selección de Estados Unidos, todavía no descartó la posibilidad de representar a México.

El futbolista del América Alejandro Zendejas todavía no quiere cerrar las puertas de la Selección Mexicana pese a haber disputado en enero una serie de amistosos defendiendo la playera de los Estados Unidos ante Serbia y Colombia que, por no pertenecer a un encuentro oficial de Fecha FIFA, no lo inhabilitan de poder representar al Tri en el futuro.

En relación a ello, el periodista Rubén Rodríguez avanzó que el jugador de 25 años todavía está pidiendo tiempo para pensar una decisión que sabe marcará el rumbo de su carrera. “Lo voy a pensar, tengo que pensarlo bien”, habrían sido las palabras de Zendejas según publicó en la columna que escribió para el Diario Récord.

Como proyecto, el de Estados Unidos parece estar ya más encaminado pues el Mundial de Qatar funcionó bien como primer banco de prueba para un grupo joven de futbolistas. Pero representar a México, además de ser el país en el que milita actualmente, podría ser según Rubén Rodríguez una posibilidad que le ofrezca mayores garantías pensando en disputar la Copa del Mundo de 2026.

Así las cosas, mucho de lo que puede hacer el Tri para convencer a Zendejas tendría que ver ahora más bien con la posibilidad de que exista un contacto entre este y su flamante entrenador Diego Cocca y no con una nueva conversación con alguno de los directivos de la FMF.