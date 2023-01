Durante el ciclo de Lionel Scaloni, la Selección de Argentina ha realizado movimientos para convencer a futbolistas con doble nacionalidad. Esos son los casos de elementos como Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Tiago Geralnik, Niko Takashashi, Franco y Valentín Carboni, entre tantos otros conocidos.

En México es conocida la situación de Luka Romero, quien pudo representar a los aztecas pero terminó optando por ver minutos con las juveniles de la Albiceleste en medio de su presente en la Lazio. Más allá de ese suceso, la FMF al fin logró anticiparse a la AFA para quedarse con una joya lista para ser pulida...

En una entrevista exclusiva con Bolavip, Luca Martínez Dupuy no anduvo con rodeos y reveló a qué país quiere defender. Todos saben que nació en San Luis Potosí pero su ascendencia argentina le dio la chance de esperar hasta este momento para decidir. Por suerte, el atacante de Rosario Central lo tiene bien claro.

Luca Martínez Dupuy: ¿Argentina o México?

Desde la pretemporada del Canalla en La Serena, Chile, el delantero que se recuperó de una lesión ligamentaria en una de sus rodillas le contestó a Bolavip: "Estoy comprometido al 100% con México porque a tantos kilómetros de distancia fueron los primeros que se fijaron en mí y me dieron la oportunidad".

"Cada vez que me toca ir me alegra mucho y me compromete a dar todo, porque fue el país que me vio nacer. Ya he hablado con gente de allá y cada vez tengo más ganas de volver. Estaremos esperando el llamado", agregó el atacante de 21 años, aguardando por una oportunidad en la Selección de México.