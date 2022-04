Sigue la controversia sobre si Gerardo “Tata” Martino debe o no llevar a Javier “Chicharito” Hernández. Y es que en esta semana el entrenador de la Selección Mexicana dejó en claro que sólo convocará a los futbolistas que estén pasando por un buen año táctico, no por unos cuantos encuentros, pues cabe recordar que la MLS apenas lleva disputadas ocho jornadas en la presente temporada.

"La realidad es que no pasa aquí nada más, pasa en todo el mundo. Es difícil ver caras nuevas porque si no, te preguntas qué hiciste en tres años y medio. Dicho eso, cabe la posibilidad para algunos que tengan un buen momento y quiero aclarar eso, un buen momento no son tres juegos o dos goles, sino una buena temporada completa, eso es un buen momento, no de un gol o dos o tres o cuatro juegos", apuntó en conferencia de prensa el estratega del Tri.

Ante esto, Miguel Herrera decidió pronunciarse al respecto y en una charla con Carlos Hermosillo para Telemundo, destacó la cualidad del jugador de Los Ángeles Galaxy, que de acuerdo a él le hace falta al conjunto azteca pues es el único con el olfato goleador que deben tener los jugadores, algo que destacó de “Chicharito”, pero revelando que el mejor goleador mexicano actualmente es Juan Pablo Vigón.

"Hay que saber estar donde la pelota cae, que esa es la gran virtud de Javier Hernández, siempre está, no es un goleador de chiripa. Pero el mejor goleador mexicano es Vigón, es un volante mixto entre defensivo y ofensivo que entiende muy bien lo que es pisar las dos áreas y tiene gol", apuntó Miguel, quien también arremetió contra la gestión del futbol en general pues señala que en el balompié azteca ya no hay creativos.

"No hay creativos en el fútbol mexicano, se han vuelto jugadores que si no corres por más que sean diferente no juegas. Los tipos que marcan diferencia también corren, hacen esfuerzo, trabajan", finalizó el polémico estratega quien tuvo a su cargo a la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde no consiguió avanzar más de lo habitual en cada justa mundialista.