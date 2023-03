Gerardo Martino tomó la polémica decisión de no convocarlo a Qatar 2022 con la Selección Mexicana, y él recién ahora confiesa cómo lo vivió.

Una de las grandes polémicas del ciclo de Gerardo Martino fue, sin dudas, haber dejado afuera de la lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022 a Carlos Acevedo. Con grandísimas actuaciones en Santos Laguna y la clara seguridad de que será el portero de las próximas competencias importantes de la Selección Mexicana, una gran parte de la afición lo quería ver en la cita.

Sin embargo, el Tata optó por llevar a Rodolfo Cota en ese "tercer cupo" de porteros, ya que los otros dos eran obviamente de Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera. Y ahora, ya con Diego Cocca como nuevo timonel, el capitán de los Guerreros envió un contundente mensaje de cómo vivió aquella exclusión.

¿Se lo tomó mal? Pues no parece. "No lo veo como una revancha. Lo que viví en el proceso anterior fue magnífico. Ya el estar entre los nombres de los candidatos al Mundial me llena de orgullo y es un nuevo inicio, estoy feliz y contento de estar aquí", confesó el oriundo de Torreón en plática con TUDN.

La gran motivación de Carlos Acevedo en la Selección Mexicana

Es competir con Guillermo Ochoa, por supuesto. El capitán de Santos Laguna confesó: "Es una motivación el estar entrenando con él. Me tocó poco en el proceso anterior, pero lo poco que estuve lo disfrute al máximo. Lo que le pude aprender y con la admiración que le tuve de niño, estoy contento de poder estar con él otra vez".

"Es una motivación el tener una competencia tan grande con Memo. Tengo respeto y admiración hacia él. Vengo a aportar mi granito de arena y buscamos que la competencia sea positiva para los dos, para que estemos a buen nivel", completó sobre el elemento de Salernitana.

El pedido de Carlos Acevedo a la Liga MX

El joven exigió a los clubes que le den lugar únicamente a porteros mexicanos, con el objetivo de potenciar la competitividad en el puesto. "Como mexicano quisiera que la Liga fuera de puros porteros mexicanos, pero ahi entra la exigencia de cada uno como jugador. Busco regularidad y ser protagonista de manera positiva con mi equipo para jugar todos los partidos... Es un tema de exigencia y regularidad para poder estar. Cuando traen a un extranjero lo único que queda es competirle y ganarle el lugar", explicó.