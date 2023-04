La Selección Mexicana obtuvo una victoria y un empate en las primeras presentaciones con Diego Cocca en el banquillo de suplentes. Pero a pesar de lograr el boleto al Final Four de la Liga de Naciones Concacaf 2023, el funcionamiento del Tri todavía deja mucho que desear...

Ignacio Ambriz, director técnico de Toluca, se sumó a las recientes críticas contra la Selección Mexicana y respaldó el descontento mostrado por la afición en el Estadio Azteca, donde varios jugadores fueron abucheados durante el partido contra Jamaica.

"Voy a pisar callos, y no me importa, yo no veo que tengan un respeto a la camiseta de la selección, tuvimos dos entrenadores que enseñaron a respetarla, a sentir una pasión y me enseñaron que éramos generadores de alegrías y tristezas de un pueblo, cuando te lo metes en la cabeza y en el corazón, tienes que salir a partirte el alma", dijo Ambriz a TUDN.

Por otro lado, el timonel de los Diablos Rojos reconoció que habría aceptado formar parte del nuevo proyecto de la Selección Mexicana incluso como auxiliar técnico, pues asegura que le haría mucha ilusión poder aportar desde cualquier puesto al crecimiento del Tri.

"Hoy es por México, si yo no era el DT y me requerían para ser auxiliar, yo le entraba, y a nadie le he dicho, yo estaba dispuesto a ser auxiliar del entrenador que fuera para ayudar a México. Es tanto el cariño y respeto que le tengo al futbol que me ha dado todo", finalizó.