No irá a Qatar 2022: Yon de Luisa reveló cuál es el plan de la Selección Mexicana con Alejandro Zendejas

Gerardo Martino dio a conocer en las últimas horas la convocatoria de la Selección Mexicana para los próximos amistosos (Perú y Colombia), teniendo en cuenta que de allí saldrá la lista final de cara al Mundial de Qatar 2022. Una de las ausencias más relevantes fue la de Alejandro Zendejas, quien está en un nivel superlativo y era pedido por muchísimos fanáticos. ¿Qué pasará con él?

Hubo polémica entre el Tri y el atacante del América, ya que este último no quiso firmar el correspondiente documento (One Time Switch) para ser tenido en cuenta debido a que el Tata no le aseguraba un lugar en la Copa. Ahora, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, reveló cuál es el plan del elenco nacional con el oriundo de Ciudad Juárez...

En diálogo con TUDN, el importante directivo admitió: "Nosotros creemos que es un jugador de gran interés, no nada más en lo que podría ser en corto plazo, yo creo que más en largo plazo, pensar en el 2026. Sabemos que el jugador está en un muy buen momento ahorita, pero nosotros a nivel selecciones nacionales lo queremos a mediano y largo plazo".

"Afortunadamente, se dieron una serie de reuniones en donde se pudo aclarar cualquier problema de comunicación que se dio en el pasado, estamos muy agradecidos con el jugador y con la directiva del Club América que nos abrieron las puertas de Coapa donde se pudo platicar. Se aclaró cualquier malentendido que se dio en el pasado entre ambas partes y creo que se da la disposición de ambos lados para seguir con el camino", sentenció Yon, dejando en claro que entre las partes ya no hay más problemas. Eso sí: tendrá que esperar hasta el próximo Mundial.

Estados Unidos lo quiere para Qatar 2022

Mientras el plan de México es utilizarlo en 4 años, en Estados Unidos lo quieren ya. Christian Pulisic, figura de dicha Selección, está presionando al Director Técnico (Gregg Berhalter) para que lo tenga en cuenta en la próxima convocatoria. El crack del Chelsea ya hizo lo mismo con Haji Wright, y recibió el aval de los que conducen el elenco de las Barras y las Estrellas.