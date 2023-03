No sólo los europeos: Diego Cocca podría tener otra lamentable baja ante Surinam

La Selección Mexicana de Futbol está a punto de inaugurar una nueva etapa de la mano de Diego Martín Cocca como entrenador, el cual debutará de manera oficial en el marco de la CONCACAF Nations League, donde enfrentará a sus similares de Surinam y Jamaica los próximos jueves 23 y domingo 26, respectivamente.

Días atrás, el estratega argentino dio a conocer su primera convocatoria de 34 futbolistas, y muchos de los cuales ya se entrenan bajo sus órdenes en el Centro de Alto Rendimiento para intentar llenarle el ojo, mientras que otros aún se encuentran arribando desde diferentes latitudes. Aunque ya se sabe de algunas ausencias para el primer partido.

En los últimos días se conoció que buena parte de las figuras de México en Europa no formarían parte del compromiso ante Surinam, llegando a no viajar para las tierras del norte de Sudamérica. Futbolistas como Guillermo Ochoa, César Montes, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Hirving Lozano o Raúl Jiménez permanecerían en el CAR preparándose para Jamaica. Pero podrían no ser los únicos ausentes.

Henry Martín podría causar baja ante Surinam

En las últimas horas se conoció otra posible baja más que sensible para el duelo anteriormente mencionado. Y es que de acuerdo a información del periodista de TV Azteca y Récord, David Medrano Félix, Henry Martín está en duda para formar parte del equipo que enfrente a Surinam.

Los "europeos" que sí utilizaría Diego Cocca

Cedidos antes de tiempo, los jugadores que militan en el Viejo Continente y podrían alinear con el equipo del Tri serían Johan Vásquez, Julián Araujo y Gerardo Arteaga. Por su parte, en las últimas horas, el propio Cocca confirmó que Santi Giménez y Erick Gutiérrez viajarán de manera directa al destino del juego.