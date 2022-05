Si hay un futbolista que quiere ir sí o sí a la Copa del Mundo de Qatar 2022 es sin duda el reciente fichaje del Toronto FC, Carlos Salcedo, quien reveló que se ve en tierras del medio oriente, ya sea portando los colores de la Selección Mexicana, pero sino siendo uno de los miles de aficionados que se espera arriben a estas costosas tierras, así lo dio a conocer en entrevista para la cadena ESPN, quien levanta de nuevo la mano para el Tri.

De acuerdo a lo revelado por Salcedo, el ex jugador de los Tigres UANL sueña con que Gerardo “Tata” Martino, estratega de la escuadra mexicana, lo tome realmente en cuenta para el Mundial que se tiene previsto que se lleve a cabo el próximo noviembre, pero ante esto reveló el zaguero que en el caso no ser incluido en la lista de convocados, tiene en mente asistir a Qatar como un aficionado más.

"Si me toca estar como aficionado obviamente tengo entre mis planes irme de vacaciones a Dubai y de ahí pasarme a Qatar al Mundial, y si me toca estar como jugador trataré de apoyar estando con el grupo y todas esas cosas que vives como jugador y que tienes que aportar en un Mundial para poder trascender", señaló el “Titán”, pues también está consciente de que la pelea es dura sobre los próximos convocados.

"Ahora que es un año mundialista obviamente en esa puerta que está abierta me toca a mí, por eso te digo que me ha servido mucho a la MLS para prepararme, no quiere decir que en México no me preparaba físicamente, pero obviamente me da para seguir con esa ilusión de decir tengo que llegar lo mejor posible si es que llega a surgir un llamado, y es en todos los aspectos, en lo futbolístico, como persona, como líder que siempre trato de ser, en todos los aspectos que conlleva a ser un futbolista o cualquier trabajo que desempeñas”, apuntó el futbolista de la MLS.

"Te puedo decir que todos mis compañeros que han estado en el proceso, no sé cuántos jugadores sean, obviamente conociendo la mentalidad ganadora de cada uno de nosotros, te puedo decir que desde los 35, 40 o 50 jugadores que ha llamado, obviamente todos se ven en el Mundial. Eso es lo bonito del futbol, que te da la oportunidad de competir, de hacer cosas para poder estar ahí porque justamente uno como jugador las puede hacer posibles con el desempeño día a día de su trabajo", reveló Salcedo.

Mientras que el incidente que protagonizó con Jorge Theiler, auxiliar de Gerardo Martino, en la Copa Oro del 2021, de acuerdo a Salcedo no será un factor para que no lo tomen en cuenta: "Es un tema que ya se habló, ahí hubo un par de cosas, pero con Jorge Theiler se habló en su momento y ambos entendemos que son cosas y calenturas del futbol, yo sé que ellos viven también intensamente cada partido y eso ya quedó en el olvido. Ahora te digo, tanto él aprendió de esa situación como yo aprendí de esa situación y es lo que pasa en la vida, como te dije en la pregunta pasada, cada momento en el futbol te enseña eso y eso es lo bonito del futbol, que las cosas que pasan en tu trabajo también te sirven para el día a día, entonces así lo he tomado y ese ha sido un gran reto en lo personal para la evolución de Carlos Salcedo".