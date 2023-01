Estamos a nada de conocer al nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana. Uno de los grandes candidatos para el puesto es Miguel Herrera, una persona muy experimentada y que ya conoce muy bien lo que es hacerse cargo del conjunto nacional. Estuvo entre octubre del 2013 y julio del 2015: de 36 partidos ganó 18, empató 11 y perdió 7; conquistó la Copa Oro de la Concacaf 2015.

El Piojo tiene muchísimas ganas de tener un segundo ciclo en el Tri y lo ha dejado bien en claro en cada entrevista que entregó en las últimas semanas, pero hay quienes no están muy convencidos de su contratación. Un claro ejemplo de ello es Oribe Peralta, histórico jugador azteca, quien fue dirigido por el de Cuautepec pero tiene sus dudas al respecto...

En el marco de la presentación de la Copa Jalisco en el Estadio del Atlas, El Cepillo fue consultado acerca del puesto de DT de la Selección Mexicana y aseguró sobre Herrera: "No sé si Miguel sea el perfil ideal. Para mí es un gran entrenador, tuve varias etapas tanto en clubes como en Selección con él".

"Transmite muy bien sus ideas y hace que el jugador lo plasme en la cancha, pero eso esperemos que la gente que debe tomar esa decisión la lleven de la mano con el proyecto qe quieren poner sobre la mesa", admitió el exdelantero del América y del Deportivo Guadalajara.

Oribe Peralta pide un proyecto serio en la Selección Mexicana

"Me gustaría que dijeran cuál es el proyecto, que sean más derechos y que no dependa de un solo entrenador, sino de la Federación en sí. Se puede alcanzar un proyecto de 8 años y que beneficie a la Selección. Es el momento para corregir muchas cosas, es algo que se tiene que hacer. Hoy en México queremos que todo ocurra de la noche a la mañana y las cosas no son así, se van haciendo ciminetos para bases sólidos y tener buenos proyectos", sentenció Peralta.