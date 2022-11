Piden a Gerardo Tata Martino que no se toque el corazón con Raúl Jiménez y Tecatito Corona si no se recuperan

El inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022 está cada vez más cerca, y pronto el entrenador argentino Gerardo el Tata Martino, director técnico de la selección mexicana, deberá reducir a 26 jugadores su lista preliminar de 31 futbolistas que presentó previo a la etapa de preparación en Girona, España.

En el panorama de Gerardo el Tata Martino hay dos preocupaciones por lesión, la de Jesús Manuel el Tecatito Corona y la de Raúl Jiménez. Al entrenador argentino le sugirieron que no se toque el corazón si alguno de los jugadores, o ambos, no se recuperan para llegar al Mundial Qatar 2022 en óptimas condiciones.

Claudio Suárez recordó que, debido a una lesión, se quedó fuera de la selección mexicana del Mundial Corea-Japón 2002: "Va a ser difícil para el Tata porque finalmente tiene que tomar una decisión. A lo mejor como ya los va a tener en el día a día y con los médicos tendría que ver finalmente por el bien de la Selección, no tocarse el corazón, porque me pasó con Javier Aguirre y por eso entiendo esa situación en donde el entrenador tiene la presión de que tiene que dar resultados".

Sobre los lesionados que preocupan a Gerardo el Tata Martino para la Copa del Mundo Qatar 2022, Claudio Suárez comentó que "Héctor Herrera ya no jugó prácticamente en la MLS, Raúl Jiménez que apenas se reportó con los Wolves y está tocando apenas el balón, qué bueno, o el ‘Tecatito’ (Jesús) Corona que no sé si vaya a estar, su entrenador (Jorge) Sampaoli como que ya lo está descartando y eso genera esas dudas, eso es a lo que voy, porque no sabemos ni quiénes van a ser los titulares".

Claudio Suárez sobre el quinto partido en Qatar 2022

En entrevista para León Lecanda, de ESPN, Claudio Suárez habló de la expectativa la selección mexicana para llegar a Cuartos de Final en el Mundial Qatar 2022: "Yo creo que es pensar partido a partido, eso es lo que siempre nosotros hablamos, que no puedes estar diciendo ‘voy a llegar al quinto partido’, está en tu mente, pero tienes que trabajar todo eso, analizarlo, yo ya estaría analizando desde ahorita el grupo de Francia y Dinamarca y ya viendo todos esos escenarios, pero sí tienes que ir partido a partido".