El atacante nacional no pudo estar al pendiente del cotejo del Tri.

¡Pocos sabían! El motivo por el que Diego Lainez no vio el partido México vs. Argentina

La Selección mexicana cayó con claridad 2-0 contra Argentina, dejando la sensación de que el planteamiento defensivo perjudicó al Tricolor y no se pudo reaccionar a tiempo para sacar unidades.

Se han buscado cualquier cantidad de explicaciones. Desde fallas en la estructura del futbol mexicano hasta un mal estudio táctico del Tata Martino, incluso inconsistencias en la convocatoria para Qatar 2022.

Los dos ausentes más nombrados son Diego Lainez y Santiago Giménez. El formado en América fue apartado por los pocos minutos que ha tenido esta temporada, mientras el Bebote tuvo enfrente a otros competidores que gustaron más a Martino.

Se supo que a Lainez le afectó anímicamente no ir a la primer Copa del Mundo de su carrera. Curiosamente, no vio en vivo el partido contra Argentina, aunque esto no sucedió por decisión propia.

La Copa de la Liga en Portugal se sigue disputando sin importar la pausa que hicieron todos los campeonatos por la Copa del Mundo, y el Braga jugó este sábado un partido contra el Trofense a la misma hora que competía México. El nacido en Tabasco arrancó como titular y salió al minuto 67.