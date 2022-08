El jugador del América estaría viviendo un momento muy bueno con las Águilas, por lo que su ausencia en el Tri no sería precisamente por su desempeño.

¿Por qué la Selección Mexicana del Tata Martino no convoca a Alejandro Zendejas?

Mucho se ha hablado de los convocados a la Selección Mexicana y las decisiones de Gerardo “Tata” Martino para la lista que dio para el enfrentamiento ante Paraguay, pues diversos medios mexicanos destacan la ausencia de Alejandro Zendejas, pues estaría viviendo un gran momento con las Águilas del América en el Apertura 2022, pues ha sido pieza clave de la mejoría del equipo dirigido por Fernando Ortiz,

De acuerdo a información de El Universal, la ausencia del futbolista azulcrema se debería a que no ha firmado la carta en la que oficialmente renuncia a la posibilidad de jugar con Estados Unidos, posibilidad que todavía existe, ya que con el Tricolor Mayor apenas ha participado en un par de encuentros amistosos, situación que no convencería al timonel de los aztecas.

Y es que esta situación genera aún más incertidumbre después de que se diera la lesión de Jesús Manuel “Tecatito” Corona, quien probablemente se perderá la Copa del Mundo Qatar 2022, lo que dejará un espacio en la escuadra de Gerardo Martino para alguien que se desempeñe por la banda derecha, justo en la que se desempeña el propio Zendejas, y ante esta situación genera algunas dudas sobre si las razones ya mencionadas son de peso para no priorizarlo.

Mientras que Alejandro no dispute un cotejo oficial tendrá oportunidad de jugar para la Selección de Estados Unidos, quienes también asistirán a Qatar 2022, por lo que si Martino no toma una decisión México podría perderse la oportunidad de tener un plan B en dado caso de que definitivamente no asista Corona, esto a pesar de que hace unos años reveló que su prioridad era el Tri.