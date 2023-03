Este domingo 26 de marzo a las 18:00, la Selección Mexicana de Futbol comenzó su enfrentamiento ante su similar de Jamaica en la cancha del Estadio Azteca, en el marco de la sexta jornada del Grupo C de la Liga de Naciones de la Concacaf 2023, en lo que sería el segundo encuentro de la era de Diego Cocca.

El equipo nacional recibía al conjunto caribeño después de la importante victoria ante Surinam, pero con la obligación de no perder para no quedar eliminado del certamen. Uno de los hechos que llamó la atención al momento de salir los equipos al campo fue el lazo negro que todos los futbolistas del Tri portaron en su brazo. ¿Por qué motivo fue?

El motivo por el que lo jugadores de México llevaron un lazo negro fue el fallecimiento de Xavier López Rodríguez, más conocido como Chabelo. A sus 88 años, el reconocido actor que supo entretener a muchísimas generaciones de mexicanos, perdió la vida este sábado 25 de marzo, motivando así el luto de gran parte de la sociedad.