¿Por qué no juega Raúl Jiménez hoy en México vs. Irak?

La Selección Mexicana continúa con la preparación para el Mundial de Qatar 2022. En este escenario, se enfrentará HOY, miércoles 9 de noviembre, con Irak en el marco de su penúltimo amistoso internacional antes del comienzo de la máxima competencia del planeta.

El examen representa una oportunidad idónea para que el Tri ajuste detalles del funcionamiento colectivo en la antesala al inicio de la nueva Copa del Mundo. Sin embargo, deberá afrontar el juego con la ausencia de una de sus piezas claves: Raúl Jiménez.

El delantero no se encuentra a disposición para el partido de exhibición e, incluso, aún es una incógnita si podrá ser de la partida en el certamen de la FIFA. Por lo tanto, el entrenador Gerardo "Tata" Martino evalúa si lo incluirá en la convocatoria definitiva del torneo.

La razón por la que Raúl Jiménez es baja para el amistoso de México vs. Irak

El motivo por el cual el atacante se pierde el duelo ante Irak es que aún continúa con el proceso de recuperación de una pubalgia, que ocasiona que esté en duda su presencia en la lista de 26 futbolistas de México para disputar la nueva edición de la Copa del Mundo.

La lesión le impidió al goleador tener actividad durante los últimos dos meses. De hecho, su última presentación tuvo lugar el pasado 31 de agosto, cuando participó de los 90 minutos del empate 0-0 de Wolverhampton ante Bournemouth por la Premier League de Inglaterra.

¿Raúl Jiménez será convocado para el Mundial de Qatar 2022?

El ex Club América, Atlético Madrid y Benfica se encuentra junto a la delegación de la Selección Mexicana en España, pero trabaja de manera diferencia a causa de su lesión. En caso de seguir con la recuperación de la manera prevista, formaría parte de la convocatoria.

“Si él mantiene su evolución y no hay ningún retroceso, debería decir que sí, que va a estar en la Copa del Mundo, pero no me preguntes quién va a quedar fuera, porque no lo sé”, expresó Tata Martino en conferencia de prensa al ser consultado sobre la situación de Jiménez.

La convocatoria de la Selección Mexicana para el amistoso ante Irak

Porteros : Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota y Alfredo Talavera

: Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota y Alfredo Talavera Defensas : Kevin Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Angulo, Héctor Moreno, Néstor Araujo, César Montes, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez

: Kevin Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Angulo, Héctor Moreno, Néstor Araujo, César Montes, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez Medios : Roberto Alvarado, Edson Álvarez, Luis Chávez, Uriel Antuna, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez, Diego Lainez, Andrés Guardado y Erick Gutiérrez

: Roberto Alvarado, Edson Álvarez, Luis Chávez, Uriel Antuna, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez, Diego Lainez, Andrés Guardado y Erick Gutiérrez Delanteros: Alexis Vega, Hirving Lozano, Jesús Corona, Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori. Henry Martín y Santiago Giménez

¿A qué hora juegan México vs. Irak por un amistoso internacional?

El partido México vs. Irak se llevará a cabo HOY, miércoles 9 de noviembre, a partir de las 14:00 horas CDMX, en el Estadio Municipal de Montilivi de Girona, España.