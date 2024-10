Uno de los deseos que siempre tienen los aficionados es la vuelta al equipo de aquellos jugadores que salen del club, que dejan su huella y luego terminan triunfando en otros lados, sobre todo en Europa. La ilusión del regreso del hijo pródigo siempre está latente.

ver también Martín Demichelis, entrenador de Rayados, no se fía del mal presente de América en la Liga MX

Si bien no siempre se da, la ilusión crece entre los hinchas cuando los propios protagonistas comentan sus ganas de poder volver a ese club que les dio la chance de ser futbolista profesional o que los formó. En este caso un protagonista de la Selección Mexicana habló.

Se trata de Raúl Jiménez, hoy en Fulham de la Premier League de Inglaterra y que recientemente volvió a vestir la playera del Tri. En ese sentido, en diálogo con Claro Sports, mencionó que le gustaría volver a México y lucir los colores del club que le dio la chance de debutar en Primera División.

Publicidad

Publicidad

Raúl Jiménez jugando para América en 2013. [Foto IMAGO]

“Es algo que siempre he dicho, que me gustaría regresar a jugar en el América. Es algo que siempre he manifestado, pero vamos paso a paso”. Y agregó: “Lo primero y más importante es lo que estoy viviendo ahora. Sigo demostrando que puedo hacer cosas importantes un buen rato por acá”.

A este deseo le puso paños fríos de todas formas: “Mi contrato termina en 2025, pero está la opción de renovar un año más. Esa opción la tiene el club”. “Espero hacerla válida el mayor tiempo posible que pueda estar en Europa, por mí bienvenido”, admitió.

Publicidad

Publicidad

ver también Emilio Azcárraga abandona la presidencia de Televisa en plena investigación relacionada a FIFA

¿Cómo le fue a Raúl Jiménez en América?

El jugador hace más de 10 años que se desempeña en el Viejo Continente. En las Águilas tuvo la oportunidad de debutar en 2011, manteniéndose allí hasta mediados de 2024. En total, disputó 103 partidos, marcó 38 goles y realizó 17 asistencias. Además, ganó dos títulos allí: el Clausura 2013 y el Apertura 2014.