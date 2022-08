Pronóstico de México vs. Paraguay, por un amistoso internacional: ¿Quién tiene más posibilidades de ganar?

La Selección de México continuará su camino rumbo al Mundial de Qatar 2022 y este miércoles 31 de agosto, desde las 20:00 horas del centro del país, enfrentará a su par de Paraguay en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, por un amistoso internacional. Será un juego clave para que Gerardo Martino pueda empezar a definir a los últimos hombres que conformarán su lista de convocados...

Últimos antecedentes entre México y Paraguay

Los últimos cinco enfrentamientos entre aztecas y guaraníes fueron correspondientes a desafíos amistosos. Y la hegemonía del combinado dirigido por Gerardo Martino es absoluta: todos los juegos quedaron en favor de quienes serán locales este miércoles 31 de agosto en los Estados Unidos...

RESULTADO AMISTOSO EN... Paraguay 2-4 México 2019 México 2-1 Paraguay 2017 México 1-0 Paraguay 2016 México 1-0 Paraguay 2015 México 3-1 Paraguay 2011

¿Cómo llegan México y Paraguay al amistoso?

La ventana FIFA todavía no comenzó y los dos países necesitaron de la aprobación de sus competiciones domésticas para conformar a sus planteles. Será un juego atípico, porque no estarán las principales figuras que hoy están brillando en Europa, pero significará una prueba interesante para los elementos que, habitualmente, no cuentan con minutos por parte de Gerardo Martino y de Guillermo Barros Schelotto.

Posibles alineaciones de México y Paraguay

México: Carlos Acevedo; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Jesús Angulo, Luis Reyes; Luis Romo, Fernando Beltrán, Luis Chávez; Uriel Antuna, Alexis Vega, Rodolfo Pizarro. DT: Gerardo Martino.

Paraguay: Antony Silva; Iván Piris, Bruno Valdez, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra; Andrés Cubas, Richard Sánchez; Lorenzo Melgarejo, Derlis González, Matías Galarza; Carlos González. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Pronóstico final de México vs. Paraguay

Teniendo en cuenta que ninguno de los dos países tendrá a disposición a los hombres "europeos", y analizando que en el tú por tú son los aztecas mejores que los guaraníes, los pronósticos están a favor del Tri para este amistoso internacional que se disputará en Estados Unidos: todo va hacia una victoria.