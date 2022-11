Aun ante el inminente debut de la selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022 contra Polonia, el director técnico del Tri, el argentino Gerardo el Tata Martino, sigue recibiendo duros cuestionamientos de sus más feroces críticos como el legendario Hugo Sánchez.

A pesar de que Gerardo el Tata Martino ya dio su lista de 26 futbolistas para la participación de la selección mexicana para la Copa del Mundo Qatar 2022, Hugo Sánchez volvió a sacar a a la mesa el tema de la exclusión de Javier Chicharito Hernández: Ha sido desagradable, estoy convencido que hay temas extradeportivos que no se quieren ventilar, pero existen y los únicos que pueden decirlo son los involucrados".

Hugo Sánchez no sólo se lanzó sobre Gerardo el Tata Martino, también esparció su crítica a la Federación Mexicana de Futbol: “Los directivos son especiales, les importa más el negocio que lo deportivo y con esas decisiones que toman después viene la desilusión" y remató que "hay que tener la capacidad de buscar soluciones para las situaciones que se presenten".

Este domingo se pondrá en marcha el calendario de partidos de la Copa del Mundo Qatar 2022, y Hugo Sánchez expresó sus deseos para la selección mexicana: "Nada nos gustaría más que la selección llegue lejos y haga un papel histórico, pero como se ve el manejo del Tata Martino, en lugar de venir de menos a más vamos de menos a menos y la realidad es que estamos en una posición que no despierta mucha ilusión".

Al Tata Martino sólo le importa el dinero: Hugo Sánchez

Para rematar su crítica a Gerardo el Tata Martino, Hugo Sánchez supuso que al entrenador argentino no le interesa que la selección mexicana haga un buen papel porque “él viene a ganarse un buen dinero y eso es lo que le importa. A él no le importa nada si como sea ya se va, le da lo mismo, él se lleva su dinero a casa, no tiene pasión y esto de dirigir a México se debe hacer con pasión y entrega".

