La Selección Mexicana de Futbol no llega de la mejor manera a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Este miércoles 16 de noviembre, perdió 2 a 1 contra su similar de Suecia en el Estadio Municipal de Montilivi, Girona. Fue la última prueba previa al debut en el Grupo C, donde enfrentará a Polonia el próximo martes.

Con goles de Marcus Rohdén y Mattias Svanberg, y empate momentáneo de Alexis Vega, los europeos dejaron expuestas varias falencias del equipo nacional. Las críticas de los aficionados hacia Gerardo Martino se hicieron sentir en varios aspectos, uno de ellos el estado de forma de Raúl Jiménez, quien participó del segundo tiempo y no pareció encontrarse en buena forma física.

En conferencia de prensa posterior a la derrota, el Tata se refirió a la situación del Lobo Mexicano y valoró haberlo podido incluir en el complemento, mientras que dijo valorar lo que Raúl puede darle al equipo por sus función, más allá de anotar o no goles: "Destaco también que Raúl haya podido jugar 45 minutos. No mido al 9 por los goles que mete, sino por lo que nos da al juego colectivo”.

Consultado por las opiniones negativas hacia el Tri, el estratega apuntó a una valoración solo de los resultados, lo cual intentarán revertir en Qatar: "Lo único que puede cambiar la opinión de la gente son los resultados y a eso vamos jugar".

"No tengo pensamiento para otra cosa que no sea la Copa del Mundo, estamos enfocados en ello. Yo estoy ilusionado y confiado con lo que veo de las puertas para adentro. Me voy con la sensación de que vamos a competir bien, los jugadores están preparados. Más allá de la derrota, yo entré al vestuario y vi a los jugadores hablando del partido", añadió.