De acuerdo a Rubén Rodríguez, el nuevo directivo del Tri no viajaría a Europa para acompañar al timonel argentino a ver el funcionamiento de los “europeos”.

Una nueva gestión ha comenzado en la Dirección de Selecciones Nacionales bajo el mando del polémico directivo Jaime Ordiales, y en esta ocasión una de las encomiendas del recién llegado es reformar el manejo del Tri Mayor que se encuentra a cargo del entrenador sudamericano, Gerardo “Tata” Martino, pues de acuerdo a David Medrano, la falta de mano dura por parte de Gerardo Torrado con el timonel argentino habría sido uno de los factores para que se diera su despido.

Pero al parecer el extitular de Cruz Azul no habría comenzado con el pie derecho su mandato, pues de acuerdo a Rubén Rodríguez, Martino no habría contemplado incluir a Ordiales para que lo acompañe a su próxima gira por Europa a pesar de que es una de las funciones principales que tendría que ejercer en su nuevo puesto de Director general de Selecciones Nacionales y más de cara a la próxima Copa del Mundo.

Dicho comentarista señaló que Don Gerardo visitará a cada jugador en el Viejo Continente que pretende llevar a Qatar en donde asistirá su principal auxiliar, pero sin contemplar una invitación para Jaime, quien tendría que estar, incluso, primero que el propio entrenador, y más sí se van a tocar temas de logística para el Mundial pues tendría que ver la situación con cada uno de sus equipos y platicar un tanto con las distintas directivas.

Se espera que con estas visitar Martino consiga empaparse un poco más de cómo trabajar con algunos jugadores pues en el interior del combinado tricolor están conscientes que lo que consiguen con sus diversos clubes no se ha logrado replicar a nivel Selección, como es el caso del Tecatito Corona, Johan Vázquez, Edson Álvarez, Erick Gutiérrez, entre otros.

Esta decisión de que Ordiales posiblemente no asistiera con el Tata a Europa podría generar una mala comunicación a largo plazo o al menos de aquí a la justa mundialista y podría verse afectado el vestidor, pero la Federación Mexicana de Futbol no ha revelado si esta información es real o no. Mientras tanto el sudamericano estará dos semanas en Europa para luego viajar directo a Atlanta para el compromiso amistoso frente a Paraguay, a quien enfrentará con jugadores de la liga local.