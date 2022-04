El tres veces mundialista mexicano y ahora gobernador del estado de Morelos vaticinó que el Tri va a ser líder del Grupo C con una actuación nunca antes vista en las Copas del Mundo.

Con la bravura que lo caracteriza y con la experiencia de haber jugado con la selección mexicana en tres Copas del Mundo: Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, el ex delantero Cuauhtémoc Blanco, ahora gobernador de Morelos, pronosticó que el Tri tendrá en Qatar 2022 la mejor actuación de su historia en Mundiales.

Cuauhtémoc Blanco recomendó a la actual generación de seleccionados mexicanos que no se intimiden si se encuentran jugadores de mayor estatura o corpulencia lo que él pensaba en su época "no los vamos a cargar" y recordó que una vez previo a un partido contra Brasil ante la posibilidad de enfrentar a Roberto Carlos expresó: "él podrá ser Roberto Carlos, pero yo soy Cuauhtémoc Blanco".

Tras conocer que Polonia, Argentina y Arabia Saudita serán los rivales de México en el Grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022, Cuauhtémoc Blanco aseguró sin dudarlo que "se le puede ganar a los tres" y estableció la importancia de llegar con convicción ante los polacos porque "el primer partido es fundamental".

En entrevista para el programa La Última Palabra de Fox Sports, Cuauhtémoc Blanco dijo que aunque los mexicanos tengan que enfrentar a Lionel Messi en el segundo partido "¿por qué chingados les vamos a tener miedo?. A Argentina hay que jugarle al tú por tú. Estamos igual que ellos, hay talento. El único realmente peligroso es Messi, le haces marca personal y se acabó. Qué no se de la vuelta".

A la selección mexicana le falta liderazgo

Aunque su confianza en la selección mexicana es plena, Cuauhtémoc Blanco comentó que en la actualidad al Tri le falta un factor esencial, además de un buen estilo de juego: "No hay líderes, no hay comunicación. Me duele cómo juega la selección mexicana, es competitiva pero faltan carácter y líderes. Cuando llegamos a selección nos motivamos. Está Chucky Lozano, Héctor Herrera, Diego Lainez, Alexis Vega, pero hay que tener pantalones, humildad y carácter".