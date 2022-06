En Phoenix, el Seleccionado Nacional de México volvió a perder ante una selección de Sudamérica luego de caer por el contra Uruguay por 3-0. De todas maneras, para el Tri no se terminó la gira por los Estados Unidos debido a que su preparación continua de cara a la Concacaf Nations Leagues y la Copa del Mundo.

No hay caso. El seleccionado de Gerardo Martino no juega bien desde hace más de un año y, ante selecciones de nivel mundial, no puede hacerle frente. Esta vez fue ante los de Diego Alonso quien los goleo por mover la pelota y encontrar espacios a pesar de tener cinco defensores en el fondo. A su vez, se volvió a ver la falta de juego, por lo que la solución no vuelve ser a Chicharito Hernández.

Por otra parte, la acción para el Seleccionado Nacional de México no se termina porque continúa el próximo domingo cuando enfrente a Ecuador en el Soldier Field a las 18:30. Los de Gustavo Alfaro, que podrían no ir al mundial, vienen de superar a Nigeria por 1-0.

Por otro lado, en la Liga de Naciones de la Concacaf, el Tata Martino y el Tri debutarán el próximo sábado 11 de junio ante Surinam, mientras que martes 14 de junio enfrentarán Jamaica por la jornada seis. Además, en agosto volverán disputar una fecha FIFA cuando disputen un amistoso ante Paraguay en el Mercedes-Benz Stadium.