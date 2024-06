La dura derrota que sufrió la Selección de México este miércoles en manos de Venezuela en la segunda fecha de la Copa América 2024 complicó y mucho las aspiraciones del Tri en el certamen continental y ahora estará obligado a vencer a Ecuador para acceder a cuartos de final.

Los dirigidos por Jaime Lozano siguen sin convencer en cuanto al volumen de juego y ahora están urgidos de un triunfo ante los ecuatorianos en la última fecha para no quedar eliminados tempranamente.

Uno de los primeros en hacerse eco de esta dura derrota y de la situación actual del Tri fue el siempre polémico Álvaro Morales, quien en diálogo con BOLAVIP expresó sus sensaciones respecto al momento mexicano y también al futuro de la Selección en la Copa América.

“Estamos en una reconstrucción de la selección, sería un milagro que México pase de cuartos de final”, sentenció el periodista, quien no mira mucho más allá en cuanto a la Selección de Lozano.

La derrota con Venezuela fue un duro golpe para el Tri (IMAGO)

Sin embargo, ya palpitando lo que podría ser un hipotético cruce de cuartos ante Argentina, Morales admitió: “Lo mejor para México es que se enfrente lo más pronto a la Argentina porque Argentina siempre va a ser para México un parámetro y la selección mexicana, en su orgullo, tienen cuentas pendientes con la Albiceleste”.

Publicidad

Publicidad

Messi y los mejores jugadores de Argentina para Álvaro Morales

El periodista nacido en Guatemala, pero muy vinculado con México y su fútbol, suele ser muy ácido en cuanto a sus críticas a Lionel Messi. Y la entrevista con BOLAVIP no fue la excepción.

ver también México está en problemas: Luis Romo anticipó el partido con Ecuador y lo etiquetó de la manera más cruda

“No lo he visto aún en la Copa América, yo me pregunto si vino o no”, dijo Morales, que además agregó: “Cuando a mí me dicen que es el mejor jugador de la historia, para mí lo tiene que demostrar todos los partidos y a veces Messi desaparece en muchos partidos“.

Finalmente, para concluir su opinión sobre la Albiceleste, eligió a los 2 jugadores que más le gustan del equipo de Lionel Scaloni. “Di María es el mejor jugador de la Selección Argentina de los últimos años y el Dibu es un porterazo, es uno de mis porteros favoritos”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

Las posiciones del Grupo B de la Copa América

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Venezuela 6 2 2 0 0 3 1 +2 2 Ecuador 3 2 1 0 1 4 3 +1 3 México 3 2 1 0 1 1 1 0 4 Jamaica 0 2 0 0 2 1 4 -3