Luego de la igualdad ante Ecuador en el último amistoso, la Selección Mexicana comenzó a centrar la atención en su presentación en la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023. El primer juego del combinado nacional en la nueva edición del certamen continental se llevará a cabo este sábado 11 de junio, en el Estadio TSM Corona, ante Surinam.

En este escenario, Gerardo Martino inició la planificación para el debut en la competencia. Una de las primeras determinaciones que adoptó el estratega argentino fue desafectar de la concentración a 16 futbolistas, entre los que se encuentran Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Tecatito Corona y Raúl Jiménez.

Además, el Tata decidió sumar a un nuevo integrante a las filas del Tri: el portero David Ochoa. A continuación, conoce la historia del guardameta, quien se desempeña en el Real Salt Lake de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

¿Quién es David Ochoa, el portero que se suma a la Selección Mexicana?

David Ochoa nació el 16 de enero de 2001 (21 años) en Oxnard, California, pero gracias a sus padres posee la nacionalidad mexicana. Durante su formación, se desempeñó en Zions Bank Real Academy y, más tarde, realizó su debut profesional en Real Monarchs. Cabe destacar que los dos clubes se encuentran afiliados al actual elenco donde actúa.

Luego de su experiencia en la USL Championship, donde se convirtió en el segundo arquero más joven en hacer su debut, se incorporó al plantel absoluto de Real Salt Lake. El 8 de noviembre de 2020, efectuó su presentación oficial en el equipo en la derrota 2-0 frente a Sporting Kansas City por la jornada 14 de la Conferencia Oeste de la MLS.

Con el Tri, aún no tuvo actividad con la Mayor, pero formó parte de la banca de suplentes en el empate 0-0 frente a Guatemala en al amistoso disputado el pasado 27 de abril. Sin embargo, sí tuvo acción con la Sub 21 en la victoria 3-1 sobre Rumanía en un cotejo de exhibición, que se desarrolló el último 9 de octubre.

Con anterioridad, el portero representó a Estados Unidos en diferentes categorías: Sub 16, Sub 18, Sub 20, con la cual participó del Mundial de Polonia 2019, y Sub 23, donde jugó el Preolímpico de la Concacaf para los Juegos de Tokio 2020.