Con Jesús Corona aparentemente descartado de toda posibilidad de llegar en condiciones de disputar el Mundial de Qatar, en la Selección de México, con Gerardo Martino a la cabeza, están decididos a esperar hasta último momento para saber si podrán o no contar con Raúl Jiménez como referencia en el ataque.

El delantero ha mostrado avances durante su recuperación con los Wolves que invitan a ilusionarse y se cree que si este se encuentra al menos en un 70 u 80 por ciento de sus posibilidades físicas será incluido en la lista definitiva. En las últimas horas, además, se supo que será el propio futbolista quien tendrá la última palabra sobre el estado físico en el que considere encontrarse al momento de cerrar la nómina.

“En sus clubes por lo regular tienen una o dos sesiones. Con Selección Mexicana están teniendo hasta cuatro específicas para eliminar la lesión. Es por eso que estará a partir de este domingo Raúl Jiménez con el Tricolor. Tendrá a alguien que estará pegado con él. Quizá trabaje muy poco en la parte futbolística, pero aquí viene a trabajar. Tiene equipo específico para tratar su tema y tener su rehabilitación. Raúl Jiménez será el que diga si está o no está para la Copa Del Mundo. Él será honesto y no le quitará el lugar a nadie”, informó desde España el periodista Rubén Rodríguez, para Fox Sports.

Por otra parte, se encargó de adelantar que para el caso en que Jiménez no llegue al Mundial, o si llega pero no está disponible desde los primeros encuentros, Gerardo Martino ya tendría la decisión tomada de dar el puesto de centrodelantero titular a Rogelio Funes Mori pese a la poca continuidad que, también a causa de lesiones, ha tenido en el último tiempo.

“El tema de Raúl Jiménez obedece a que Gerardo Martino y el cuerpo técnico lo quieren ver. El Tata no tiene dudas. Si no está Raúl Jiménez el Mundial lo va a abrir Rogelio Funes Mori, por ser el delantero que tiene las condiciones que le gustan. Podrá no tener ritmo, pero es el delantero que a él le gusta y él será responsable en la entrega de resultados", explicó.