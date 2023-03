Reconocido periodista también criticó a Diego Cocca por no contar con Víctor Guzmán

Una de las grandes ausencias en la primera lista de convocados que elaboró Diego Cocca como entrenador de la Selección Mexicana fue la de Víctor Guzmán, quien atraviesa un gran momento con Chivas de Guadalajara y que este fin de semaa volvió a convertir, para la victoria 2-0 sobre Santos Laguna.

De hecho, al técnico argentino no tardaron en hacérselo notar desde diversos sectores, siendo hasta ahora la palabra con mayor peso la que asumió Veljko Paunovic, quien es su entrenador en El Rebaño. "Está teniendo una gran temporada, está rindiendo muy bien, creo que esto es positivo desde luego, pero no me meto en las decisiones de mis colegas", señaló.

Quien se sumó a las críticas a Cocca por no contar con Pocho fue el periodista André Marín, quien recientemente regresó a los estudios de televisión tras superar serias complicaciones de salud. "Chivas ligó cuatro triunfos consecutivos de la mano de Paunovic y de Hierro. Con un gran líder en la cancha, Víctor Guzmán. Yo no puedo entender que no haya sido convocado a la Selección Mexicana de Diego Cocca", señaló en La Autopsia, videoeditorial que realiza para Mediotiempo.

Según se avanzó, el lugar en el campo que actualmente desempeña Pocho en Chivas, al igual que el de Chofis López en Pachuca siendo otra de las grandes ausencias, no suma demasiado a su idea de trabajo. En caso de contar con ellos en el futuro, preferiría recostarlos sobre las bandas, casi jugando como extremos.

Mientras tanto, en Chivas de Guadalajara disfrutan del gran presente de Víctor Guzmán. "Ayer hablé con él, le dije que qué le parecía esta situación y me dijo 'profe, yo lo que quiero es jugar bien para mi club, ya he pasado por esta situación y sé que sólo jugando bien para mi club y dando lo mejor, me va a dar la oportunidad con la selección'", reveló Paunovic durante su última rueda de prensa.