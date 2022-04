Gerardo “Tata” Martino y la Selección Mexicana ya comenzaron a alistar todo para la Copa del Mundo de Qatar 2022, en donde tendrán entre sus primeros rivales nada más y nada menos que a su similar de Arabia Saudita. Para lo que será su tercer cotejo en la Fase de Grupos, México busca todas las herramientas posibles para encarar este encuentro en donde los asiáticos no serían un rival tan fácil como se cree para los mexicanos.

Ante este panorama, un viejo conocido del futbol mexicano se candidateo para ser el espía del conjunto tricolor, y así conseguir toda la información necesaria de su rival en turno y no llegar en blanco a este partido que se llevará a cabo el 30 de noviembre de este año. Robert Dante Siboldi fue quien le envió esta propuesta a Martino y compañía por si necesitan más información que la que ya cuentan para encarar este enfrentamiento.

"Por ahora no me ha contactado nadie de la Federación Mexicana de Futbol, pero estamos con mucho gusto para apoyar a la Selección de México. Aquí vengo con pasaporte mexicano, vengo representando al futbol mexicano, a México y esa es la idea, abrir puerta y que se vea que en México hay técnicos capacitados para poder trabajar en el exterior", indicó el ex timonel de Santos Laguna a Fox Sports.

El uruguayo actualmente es el entrenador del Al-Ahli FC árabe, después de que tomara el cargo a inicios de marzo de este año. A pesar de que es poco el tiempo que ha estado por aquellas tierras, el propio Siboldi reconoce que puede aportar información muy valiosa para la Femexfut sobre el estilo, virtudes y defectos de los futbolistas de ese país, por lo que se pone a las órdenes pensando en que la Selección sepa más cosas de su tercer contrincante en la Fase de Grupos.

"Es una gran oportunidad para mí, para poder demostrarme que puedo implementar nuestro modelo de juego, nuestro sistema de juego, que podemos ser competitivos. Los extranjeros son los que hacen diferencia en ese futbol, los que marcan el rumbo. Particularmente los entrenadores por las diferentes nacionalidades, ya que no hay futbolistas de élite en aquellos lares”, acotó el estratega sudamericano.