Una de las historias más contadas en el futbol mexicano involucra a Cuauhtémoc Blanco y Ricardo La Volpe, sabiendo que siempre tuvieron una mala relación que incluso le costó al exAmérica no asistir a Alemania 2006.

El mismo Cuau ha asegurado en distintas ocasiones que el técnico argentino y sus compañeros le cerraron la puerta a esa Copa del Mundo, algo que fue totalmente descartado por Rafael Márquez Álvarez.

En entrevista con el podcast Mother Futbol, el exBarcelona por fin tocó el tema, asegurando que Blanco no cuenta la versión correcta: "En 2006 todos sabíamos la historia que tenía con La Volpe, desde que jugaban en contra, de las acciones que tomó Cuauhtémoc faltándole al respeto a Ricardo y Ricardo a él, era una relación que no iba a llevar a ningún sitio y que el mismo La Volpe tomó la propia decisión. Nosotros no interferimos en la decisión, ni para bien ni para mal. Con La Volpe era un liderazgo autoritario".

Sobre la misma línea, afirmó que incluso les tocó interceder por el nacido en la Ciudad de México para ser llamado: "El mismo Cuauhtémoc dice que un grupo de nosotros también decidió que él no fuera al Mundial (Alemania 2006), yo creo que él se equivoca y que tiene hasta mala memoria, porque en alguna ocasión con Sven Goran Eriksson pasó una situación en la cual nosotros intercedimos por él para que se quedara en la selección y no tuviera una reprimenda más grande de la que fue, y que tal vez muchos no supieron", dijo Rafa para culminar.

¿CUAU HUBIERA MARCADO DIFERENCIAS?

Blanco fue el gran ausente en esa Copa del Mundo, en la cual México cayó eliminado ante Argentina en los octavos de final. En la posición del '10', el elegido para Ricardo Antonio fue Antonio Naelson, con una discreta participación en la competencia.