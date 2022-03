En el día de mañana, la Selección Nacional de México comienza a cerrar su clasificación a Qatar 2022 cuando enfrente a Estados Unidos por el Octagonal Final de las Eliminatorias de la Concacaf. Por otra parte, a horas de que se juegue el encuentro, Gerardo Martino siente la presión y quien se lo hizo notar fue Álvaro Morales, que le dejó una durísima amenaza al argentino si es que no sale mañana ganador en el Estadio Azteca.

Sin duda en el ambiente futbolístico en México está tenso porque el Tri se no ha jugado bien a lo largo del octagonal, se encuentra tercero y los fantasmas de la reclasificación sobrevuelan en el Coloso de Santa Úrsula. Debido a esto, el Tata sabe que es clave volver a ganar ante el clásico de la región, especialmente porque en el 2021 perdió tres veces.

Es por esto, que Álvaro Morales hizo una dura columna en la que critica y deja una dura advertencia al timonel argentino. “No puedo creer que lo que sucedió en aquella ocasión. Incluso el lenguaje corporal del Tata Martino, de indiferencia, de sorpresa ante la pregunta. No es que le tenemos que ganar a Estados Unidos. No Tata. Al mexicano nos gusta ganar en todo. Y sí, es un tema casi personal contra la selección de los Estados Unidos es el nivel de crecimiento contra el que nos medimos constantemente”, expresó el periodista de ESPN.

Y agregó: “Reconocemos que han crecido, pero nosotros somos los dueños de patio, los dueños de la cuadra, los mandones de la colonia. Y gracias a ti, Estados Unidos nos ha visto la cara. Imagínate, Tata, que si pierdes en el Estadio Azteca. Será una vez más que no sirve para esta selección y que prácticamente viniste a jubilarte. (…) No sos de esos engaña bobos, pero tienes solamente dos victorias en los últimos siete partidos. Más te vale ganar, tienes prohibido perder. Si no le ganas a Estados Unidos, si pierdes es mejor que largues, aunque cobres tu dinero”.

En las últimas horas comenzó a sobrevolar el rumor de que le habrían consultado a Miguel Herrera si podría ser reemplazante del Tata Martino. Según lo informado por Rafa Ramos, periodista de ESPN, la Federación Mexicana de Futbol viene pensando hace unas semanas sacar al argentino del banquillo si es que cae contra Estados Unidos y ya le habrían preguntado al entrenador de Tigres si estaría disponible.