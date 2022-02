Carlos Acevedo tuvo una noche consagratoria en el Estadio Azteca: fue la gran figura de Santos Laguna y dejó en claro que es uno de los mejores arqueros mexicanos en la actualidad. No sólo eso: no hay que olvidar que tiene solamente 25 años y parece ser cuestión de tiempo para que dé el salto a Europa. Sin embargo, todo esto por ahora no le alcanza para ser tenido en cuenta en la Selección Mexicana.

En la cabeza de Gerardo Martino hay dos porteros casi asegurados para el Mundial de Qatar 2022: Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera. Todavía hay un hueco que rellenar entre Jonathan Orozco y Rodolfo Cota, pero claramente el elemento de los Guerreros no se da por vencido y quiere hacer el viaje al continente asiático. Luego de su actuación descomunal frente a Cruz Azul, le lanzó una indirecta al Tata.

"La Selección (Mexicana) llegará en su momento, cuando me toque. Tengo que pelear (por un lugar en el Mundial), tengo que luchar por mis sueños y hasta el último momento lo voy a hacer", apuntó el oriundo de Torreón. Lo cierto es que mientras espera el llamado del DT argentino, sigue demostrando que es el mejor proyecto en el puesto de cara al futuro (cercano) del Tri.

El partido de Carlos Acevedo vs. Cruz Azul

Carlos Acevedo fue la gran figura de Santos Laguna y generó muchas respuestas positivas por parte de los medios y fanáticos por una jugada en concreto: la del penal. En la misma se aventó cuatro atajadas espectaculares y logró mantener el cero en su arco, algo que posteriormente Ignacio Rivero se encargó de romper. En total registró 8 salvadas, según SofaScore.

Números de Carlos Acevedo en Selección Mexicana

Carlos Acevedo solo fue convocado una vez en la Selección Mexicana: fue para el amistoso ante Chile del 9 de diciembre del 2021. Atajó los 90 minutos y recibió 2 goles, algo que evidentemente no convenció al Tata. Para la última triple fecha eliminatoria (Jamaica, Costa Rica y Panamá), Martino llamó a Memo Ochoa, Alfredo Talavera, Jonathan Orozco y Rodolfo Cota.