Muchas eran las dudas respecto de si Carlos Vela regresaría en algún momento a vestir la playera de la Selección Mexicana de Futbol, y en las últimas horas él mismo se encargó de despejarlas. El delantero mexicano aclaró que las puertas se encuentran completamente cerradas, anunciando definitivamente su 'retiro'.

Durante una entrevista para 'Ahora o Nunca' en ESPN, el atacante de Los Angeles FC externó su intención de dar paso a las nuevas generaciones de futbolistas aztecas. "Sí (le cierro la puerta a la Selección Mexicana) creo que ya es momento de los jóvenes, Chucky (Lozano), 'Tecate' (Jesús Corona), Lainez", sentenció.

Por si fuera poco, el Bombardero aclaró que su retiro del futbol profesional no se encuentra está lejos, y de hecho le puso plazos al momento en que colgará sus tachones: "Siempre digo que me quedan dos-tres años de buen nivel, de poder seguir compitiendo ante los mejores. Y después de ahí veré cómo estoy mentalmente. Cuando noté que no esté disfrutando o ya no esté como quiero estar, será el momento de retirarme".

Respecto a la próxima edición de la Major League Soccer (MLS), Vela resaltó que tiene las condiciones para ser el jugador más valioso de la liga de Estados Unidos. De todas maneras, aclaró que todo dependerá de si las lesiones no lo acompañan. "Si físicamente las lesiones me respetan, puedo ser el mejor de esta liga (MLS)", concluyó.

Números finales de Carlos Vela en la Selección de México

Carlos Vela debutó en la Selección Absoluta de México en el año 2007, y desde allí no dejó de ser convocado hasta su salida en el 2018. Fue campeón de dos Copa Oro (2009 y 2015) y una Copa Concacaf (2015). En total: 70 partidos jugados, 19 goles y 10 asistencias.