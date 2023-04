Desde septiembre del 2019 que Javier Hernández no viste los colores de la Selección Mexicana. En aquella ocasión, disputó 87 minutos en un amistoso frente a Estados Unidos y aportó un tanto en la goleada del conjunto nacional 3-0, sin saber que sería el último. A partir de ese momento, Gerardo Martino lo borró y no volvió a ser convocado.

Ya con Diego Martín Cocca al frente del Tri, la esperanza y la ilusión se ha renovado para Chicharito, quien tiene el claro objetivo y deseo de tener una revancha. Mientras se sigue destacando en Los Angeles Galaxy, equipo de la Major League Soccer, volvió a dejarle un contundente mensaje al entrenador argentino...

Tras lo que fue una nueva edición del Clásico del Tráfico de California, en donde el centrodelantero jugó los 90 minutos y no pudo evitar la derrota (2-3), el 14 brindó una conferencia de prensa y fue consultado sobre la Selección Mexicana. Sin dudarlo, confesó que está haciendo lo imposible para ser tenido en cuenta por Cocca y metió presión.

Javier Hernández señaló: "No es que yo quiera brillar, es que yo quiero ver brillar a la Selección, pero también sé que puedo dar ese granito de arena todavía, si también coincide con la idea del entrenador. Hay veces en las que he sido convocado y ha habido veces en las que no he sido convocado, hay cosas que no están al alcance de tu mano".

"Yo amo a mi país, yo estoy abierto a que se puede dar, regresar a la Selección, estoy tratando de hacerlo de la mejor manera en mi equipo para sobresalir, para así tener posibilidades de ser tomado en cuenta, pero yo dentro o fuera siempre voy a desear lo mejor para mi Selección", sentenció Chicharito, muy ilusionado con la posibilidad.